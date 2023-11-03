Москвичам пообещали тепло и небольшие дожди в выходные

Волна тепла накроет Московский регион в субботу, в воскресенье ожидается до +15 градусов и дожди. Об этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в пятницу, 3 ноября.

«Температура может подняться до +13 градусов, а на юге области до +14… +15 градусов. Мы опять на грани того, чтобы установить новый температурный рекорд», — сказал Шувалов в интервью НСН.

Он уточнил, что дожди, скорее всего, придут в столицу во второй половине воскресенья, пишет «Москва 24». К ночи они закончатся.

Синоптик также рассказал, что в понедельник в Москве до +12 градусов.

«Дождь в понедельник тоже ожидается только после 15:00. Великолепная теплая погода ждет москвичей на эти праздничные дни. Тепло будет до середины месяца в центральной части Европейской России», — заключил он.

Накануне синоптики сообщили, что воздух в столице прогреется до +14 градусов к 5 ноября. Ранее в столице зафиксировали температурный рекорд. С начала месяца среднесуточная температура превышала +13 градусов.