Песков заявил, что Путин не определился с датой послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин еще не определился со сроками оглашения послания Федеральному собранию в этом году, сообщил 3 ноября «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент еще не определился со сроками оглашения послания в этом году», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в этот день появилась информация, что российский лидер якобы выступит с посланием парламенту в марте 2024 года.

Путин оглашал послание Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. В ходе него он затронул темы, касающиеся спецоперации по защите Донбасса, развития новых территорий, а также экономических вопросов. Так, например, он отметил, что России удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития.