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Глава «Башкиравтодор» арестован по обинению в хищении бюджетных средств

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Генеральному директору АО «Башкиравтодор» и двум его сообщникам предъявлено обвинение в мошенничестве при хищении более 91 млн рублей бюджетных средств, которые были выделены в рамках национального проекта. Как сообщили «Известиям» 3 ноября в Следственном комитете (СК) России по Башкортостану, глава акционерного общества заключен под стражу.

Гендиректору «Башкиравтодор», директору и заместителю директора ООО «КИВИ» предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствие пришло к выводу, что в 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» АО «Башкиравтодор» и ООО «КИВИ» заключили между собой договоры на перевозку инертных и дорожно-строительных материалов на реконструируемом объекте автомобильной дороги «Бирск – Тастуба – Сатка» в Караидельском районе.

«Обвиняемые, вступив между собой в преступный сговор, организовали изготовление подложных товарно-транспортных накладных о якобы оказанных услугах по перевозке, которые были приняты заказчиком без проверки их фактического исполнения, после чего был произведен полный расчет. Полученные деньги сообщники похитили и распорядились ими по своему усмотрению. Всего за указанный период ими было похищено более 91 млн рублей», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

По местам работы и жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, изъяты документы, технические устройства, ценные предметы и более 4,5 млн рублей наличными. Кроме того, конфискованы два автомобиля Mercedes-Benz G63 AMG и 14 часов люксовых брендов. Следователи и оперативники ФСБ продолжают изучать деятельность акционерного общества на предмет совершения аналогичных преступлений.

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Ранее 3 ноября следственное управление СК России по Омской области задержало двух подрядчиков за хищение при строительстве школы в Исилькуле. Следствие установило, что подрядчики похитили 58,5 млн рублей из перечисленных в качестве аванса 381,5 млн рублей при заключении контракта на строительство учебного учреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

До этого, 14 августа, Первомайский районный суд Владивостока осудил бывшего кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Ищенко на шесть лет лишения свободы за мошенничество с деньгами дольщиков. Ущерб, нанесенный действиями Ищенко, оценивается в более чем 387 млн рублей.

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