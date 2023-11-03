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Глава «Хезболлы» назвал Израиль слабым из-за скорости его поддержки в США

Лидер «Хезболлы» Насрулла: о слабости Израиля говорит скорость поддержки США
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Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
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Темпы поддержки Израиля со стороны США демонстрируют его слабость, заявил 3 ноября генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

«Американская скорость поддержки Израиля показала провал, слабость и немощь этого образования (Израиля. — Ред.)», — сказал Насрулла в обращении, которое транслировалось ливанскими телеканалами.

Он также заявил, что движение присоединилось к военным действиям против Израиля еще 8 октября. По данным лидера «Хезболлы», за это время погибли 57 ее бойцов. Насрулла подчеркнул, что «Хезболла» не остановится на достигнутом на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу.

Сопротивление ХАМАС израильской армии он назвал новым этапом в борьбе с Израилем. Насрулла добавил, что более 2 млн человек, населяющих сектор Газа, в течение 20 лет находятся в осаде со стороны Израиля. Поэтому «Хезболла» приветствовала решение ХАМАС начать операцию «Наводнение Аль-Аксы», отметил он.

Обращение Насруллы стало первым с 7 октября. За выступлением генсека «Хезболлы» наблюдают тысячи местных жителей, собравшихся на площадях и в общественных местах.

До этого, 2 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские силы нанесли удары по военной инфраструктуре «Хезболлы» в ответ на запуски со стороны Ливана. В ликвидации целей были задействованы авиация, артиллерия и танки ЦАХАЛ.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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