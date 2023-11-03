Чижов назвал причины отказа Украины от договора о транзите газа из РФ в Европу

Украина отказалась продлять транзит российского газа в Европу, так как, возможно, стране больше не нужны деньги за передачу природного ресурса, или она надеется на компенсацию средств от США. Об этом 3 ноября заявил первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности, бывший постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Лазуренко.

Ранее, 29 октября, глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что страна не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. Он добавил, что Киев не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров.

«Украина получала $2 млрд в год платы за транзит. Может быть, у Украины деньги появились откуда-то и они им не нужны за транзит. Может быть, надеются, что США им компенсируют», — сказал Чижов на полях Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

Он отметил, что подобное решение Киева лишит стран ЕС последнего российского трубопроводного газа. По его словам, около 41–42 млн куб. м в сутки поступают в страны союза по оставшемуся маршруту.

«Хотя, например, когда Германия лишилась российского газа из-за взрывов «Северных потоков», никто им ничего не компенсировал, включая тех, кто, по мнению многих экспертов, причастен к этим взрывам», — добавил Чижов.

Кроме того, он прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в страны Центральной Азии.

«Цели его были понятны. Франция теряет свои позиции в зонах традиционного влияния, в том числе в Африке — северной и не только, и теряет не только влияние, но и источники критических элементов сырьевых. Ну приходит на ум в первую очередь уран, но не только, и многое другое. Чего, как говорится, много и здесь, в Узбекистане, и в соседнем Казахстане», — дополнил Чижов.

Накануне, 2 ноября, Макрон совершил прогулку по ночному Самарканду в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Лидеры стран сделали совместное фото. Также президенты посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шелковый путь».

До этого, 1 ноября, Макрон прибыл с официальным визитом в Казахстан для встречи с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.