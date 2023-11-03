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Россия объявила об ответной высылке корреспондента Болгарского радио

МИД РФ: Москва в качестве ответной меры высылает болгарского корреспондента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия в ответ на недружественные действия Болгарии вышлет из страны шеф-корреспондента Болгарского национального радио в Москве Ангела Григорова. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил МИД РФ на своем сайте.

Высылка Григорова является ответом на преследование журналиста «Российской газеты» в Софии Александра Гацака, организованное болгарскими властями и спецслужбами.

Болгарскому корреспонденту предписано сдать аккредитационное удостоверение и покинуть Россию.

«Руководствуясь принципами свободы СМИ и прагматичного взаимодействия, российская сторона будет готова рассмотреть возможность возобновления деятельности корреспондента Болгарского национального радио Ангела Григорова в России, в случае если правительство Болгарии примет положительное решение об аккредитации журналиста «Российской газеты» в Софии», — уточнили в МИДе.

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31 октября Гацак сообщил руководству «Российской газеты» о получении посольством РФ в Софии уведомления от МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции. При этом журналист отметил, что причины решения озвучены не были.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия примет ответные меры. Она назвала данное решение очередным противоправным ходом натовцев против российских журналистов.

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