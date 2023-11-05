Отчизне послужить: Врубель в Сальвадоре, Ленинград на РЕН ТВ, Безродная в Донбассе

Съемки полнометражного игрового фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года. Народная артистка России Светлана Безродная объявила участников юбилейного концерта «Вивальди-оркестра». Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Темирканов. В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Банда ЗИГ ЗАГ», созданный на основе реальных событий, происходивших в осажденном Ленинграде. Победительница «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева впервые показала национальный костюм, в котором представит страну на 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная». «Известия» выбрали самое значимое в мире культуры .

Себе подарок

Светлана Безродная объявила участников юбилейного концерта «Вивальди-оркестра». Прославленному коллективу, которым руководит народная артистка России, исполняется 35 лет, юбилейную дату отметит и сама народная артистка . На вечере в Концертном зале имени Чайковского выступят народный артист СССР Владимир Васильев, Александр Домогаров, Сергей Маховиков, Юрий Беляев, Александр Ф. Скляр, Патриарший праздничный хор Данилова монастыря под руководством регента Георгия Сафонова и другие деятели искусства.

«Известиям» скрипачка рассказала, что оркестр уже преподнес себе и ей подарок — музыкальный спектакль к 80-летию Сталинградской битвы.

Светлана Безродная с героинями фронтового города, Горловка Фото: из личного архива Светланы Безродной

— Казалось бы, всё уже знаем о сражении, о защитниках, о подвиге. Перечитываю воспоминания очевидцев и изумляюсь, как можно было победить такого врага? Одним лишь оружием? Да нет, конечно! Русским духом. То же самое сейчас и в Донбассе. В этих людях говорит кровь предков , — уверена Светлана Безродная, не раз выступавшая со своим ансамблем в Донецкой и Луганской республиках.

Она подчеркнула, что артисты-патриоты считают своим долгом оказывать духовную поддержку бойцам и каждый раз, выступая в госпиталях, воинских частях , счастливы тем, что в нелегкий час могут послужить Отчизне.

Найти и обезвредить

В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Банда ЗИГ ЗАГ», созданный на основе реальных событий, происходивших в осажденном Ленинграде. Телевизионная премьера состоится на канале РЕН ТВ и будет приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда .

По сюжету главным героям предстоит найти и обезвредить преступников, цель которых — подрыв продовольственного снабжения блокадного города .

Актер Игорь Петренко в роли сотрудника ленинградского УГРО Тихона Львова в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ» Фото: РЕН ТВ

Народный артист России Игорь Петренко сыграл в фильме роль сотрудника ленинградского УГРО Тихона Львова.

— Находясь в отрезанном от всего мира городе, герои выполняют свой долг, борются с преступностью, помогая общему делу — приближению победы , — рассказал «Известиям» актер. — О Великой Отечественной снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего проекта взяли за основу не самые известные события того времени.

Автор идеи и генпродюсер сериала — генеральный директор МИЦ «Известия» и канала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Режиссер — Виталий Воробьев . В фильме сыграли Александр Устюгов, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

В руках Бога

Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Темирканов . Дирижер Ленинградского Малого оперного, ассистент Евгения Мравинского, художественный руководитель Академического симфонического оркестра, главный дирижер ГАТОБ имени Кирова, наконец главный дирижер и художественный руководитель Петербургской филармонии — таковы этапы его феноменального творческого пути.

По мнению дирижера, виолончелиста, профессора Санкт-Петербургской консерватории Сергея Ролдугина, Юрий Хатуевич был одарен свыше и в этом секрет его успеха .

Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов на закрытии фестиваля «Площадь Искусств» в Большом зале филармонии Фото: ТАСС/Мария Слепкова

— Многие молодые дирижеры захотели читать партитуры так, как это делал он , — размышлял он в беседе с «Известиями». — Некоторые взяли его жесты, мануальные техники . А некоторые не взяли ничего, потому что не смогли понять, почему так у него получается, а у них — нет. Но, к сожалению или к счастью, это только в руках Бога.

Музыкант отметил, что Темирканов сосредоточился на трудной и редкой специальности симфонического дирижера, потому что понимал, как развивается классическая музыка в чистом виде: без декораций, без прекрасных голосов, без действия, без театрального эффекта .

Избрать и утвердить

Секретариат Союза театральных деятелей РФ принял предложение председателя союза Александра Калягина о проведении внеочередного съезда СТД, на котором предлагается избрать руководящие органы союза (председателя и секретариат) в обновленном составе .

Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин во время сбора труппы театра Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Последний, VIII (XXII) съезд Союза театральных деятелей состоялся в октябре 2021 года. Нынешний, который пройдет не позднее 4 декабря, должен ответить на вызовы эпохи. Их председатель обозначил в своей эмоциональной речи . Впервые за последние 30 лет подчеркнута идеологическая роль СТД, а это более 25 тыс. членов и 77 региональных организаций в республиках, краях и областях России.

«Идет специальная военная операция, и мы не можем не чувствовать боль за страну и желания только победы России. Иногда в адрес союза звучит критика. И это нормально. Но единственное, с чем я категорически не согласен, — это с политической оценкой деятельности союза по поводу его позиции в отношении СВО. Союз никогда не выступал против. Всегда поддерживал и будет поддерживать линию президента », — заявил Александр Калягин.

Из пены морской

Победительница «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева впервые показала национальный костюм, в котором представит страну на 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в столице Сальвадора . Французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения и стразы украсили белое платье с длинным шлейфом , на создание которого ушло 300 м фатина.

Дизайнер Ольга Малярова вдохновилась живописным полотном Михаила Врубеля «Царевна Лебедь» , на котором художник запечатлел свою жену, певицу Надежду Забелу-Врубель в одноименной партии из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова.

Обладательница титула «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева во время пресс-конференции, посвященной участию «Мисс Россия» в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого пройдет 18 ноября 2023 года в Сальвадоре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Платье входит в новую коллекцию «Эрмитаж» , — рассказала «Известиям» Ольга Малярова. — Когда оно было готово, его юбка напомнила мне и морскую пену, и крылья. Так родилась идея воплотить в реальность картину Врубеля . К платью был изготовлен кокошник как на картине. Всё это полностью ручная работа.

Музыка и химия

Съемки полнометражного игрового фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года. Музыкальным руководителем картины будет Валерий Гергиев . Уже снят первый пробный эпизод с участием главного героя. Об этом «Известиям» рассказал режиссер, народный артист России Алексей Учитель.

Композитор Дмитрий Шостакович Фото: РИА Новости/Лев Иванов

По его словам, ему было важно посмотреть на актера, который будет играть Шостаковича и в молодости, и в зрелости. Фамилию режиссер не назвал, но сообщил, что это «потрясающий артист» , а вот кастинг на три главные женские роли пока не завершен.