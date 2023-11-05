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Отчизне послужить: Врубель в Сальвадоре, Ленинград на РЕН ТВ, Безродная в Донбассе

О чем на этой неделе говорили любители прекрасного
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Съемки полнометражного игрового фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года. Народная артистка России Светлана Безродная объявила участников юбилейного концерта «Вивальди-оркестра». Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Темирканов. В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Банда ЗИГ ЗАГ», созданный на основе реальных событий, происходивших в осажденном Ленинграде. Победительница «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева впервые показала национальный костюм, в котором представит страну на 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная». «Известия» выбрали самое значимое в мире культуры.

Себе подарок

Светлана Безродная объявила участников юбилейного концерта «Вивальди-оркестра». Прославленному коллективу, которым руководит народная артистка России, исполняется 35 лет, юбилейную дату отметит и сама народная артистка. На вечере в Концертном зале имени Чайковского выступят народный артист СССР Владимир Васильев, Александр Домогаров, Сергей Маховиков, Юрий Беляев, Александр Ф. Скляр, Патриарший праздничный хор Данилова монастыря под руководством регента Георгия Сафонова и другие деятели искусства.

«Известиям» скрипачка рассказала, что оркестр уже преподнес себе и ей подарок — музыкальный спектакль к 80-летию Сталинградской битвы.

Светлана Безродная с героинями фронтового города, Горловка

Светлана Безродная с героинями фронтового города, Горловка

Фото: из личного архива Светланы Безродной

Казалось бы, всё уже знаем о сражении, о защитниках, о подвиге. Перечитываю воспоминания очевидцев и изумляюсь, как можно было победить такого врага? Одним лишь оружием? Да нет, конечно! Русским духом. То же самое сейчас и в Донбассе. В этих людях говорит кровь предков, — уверена Светлана Безродная, не раз выступавшая со своим ансамблем в Донецкой и Луганской республиках.

Она подчеркнула, что артисты-патриоты считают своим долгом оказывать духовную поддержку бойцам и каждый раз, выступая в госпиталях, воинских частях, счастливы тем, что в нелегкий час могут послужить Отчизне.

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Найти и обезвредить

В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Банда ЗИГ ЗАГ», созданный на основе реальных событий, происходивших в осажденном Ленинграде. Телевизионная премьера состоится на канале РЕН ТВ и будет приурочена к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

По сюжету главным героям предстоит найти и обезвредить преступников, цель которых — подрыв продовольственного снабжения блокадного города.

Актер Игорь Петренко в роли сотрудника ленинградского УГРО Тихона Львова в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ»

Актер Игорь Петренко в роли сотрудника ленинградского УГРО Тихона Львова в сериале «Банда ЗИГ ЗАГ»

Фото: РЕН ТВ

Народный артист России Игорь Петренко сыграл в фильме роль сотрудника ленинградского УГРО Тихона Львова.

Находясь в отрезанном от всего мира городе, герои выполняют свой долг, борются с преступностью, помогая общему делу — приближению победы, — рассказал «Известиям» актер. — О Великой Отечественной снималось и снимается много фильмов и сериалов, и мне нравится, что авторы нашего проекта взяли за основу не самые известные события того времени.

Автор идеи и генпродюсер сериала — генеральный директор МИЦ «Известия» и канала РЕН ТВ Владимир Тюлин. Режиссер — Виталий Воробьев. В фильме сыграли Александр Устюгов, Павел Трубинер и Екатерина Вилкова.

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В руках Бога

Ушел из жизни народный артист СССР Юрий Темирканов. Дирижер Ленинградского Малого оперного, ассистент Евгения Мравинского, художественный руководитель Академического симфонического оркестра, главный дирижер ГАТОБ имени Кирова, наконец главный дирижер и художественный руководитель Петербургской филармонии — таковы этапы его феноменального творческого пути.

По мнению дирижера, виолончелиста, профессора Санкт-Петербургской консерватории Сергея Ролдугина, Юрий Хатуевич был одарен свыше и в этом секрет его успеха.

Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов на закрытии фестиваля «Площадь Искусств» в Большом зале филармонии

Художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов на закрытии фестиваля «Площадь Искусств» в Большом зале филармонии

Фото: ТАСС/Мария Слепкова

Многие молодые дирижеры захотели читать партитуры так, как это делал он, — размышлял он в беседе с «Известиями». — Некоторые взяли его жесты, мануальные техники. А некоторые не взяли ничего, потому что не смогли понять, почему так у него получается, а у них — нет. Но, к сожалению или к счастью, это только в руках Бога.

Музыкант отметил, что Темирканов сосредоточился на трудной и редкой специальности симфонического дирижера, потому что понимал, как развивается классическая музыка в чистом виде: без декораций, без прекрасных голосов, без действия, без театрального эффекта.

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Избрать и утвердить

Секретариат Союза театральных деятелей РФ принял предложение председателя союза Александра Калягина о проведении внеочередного съезда СТД, на котором предлагается избрать руководящие органы союза (председателя и секретариат) в обновленном составе.

Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра «Et Cetera» Александр Калягин во время сбора труппы театра

Председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель театра Et Cetera Александр Калягин во время сбора труппы театра

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Последний, VIII (XXII) съезд Союза театральных деятелей состоялся в октябре 2021 года. Нынешний, который пройдет не позднее 4 декабря, должен ответить на вызовы эпохи. Их председатель обозначил в своей эмоциональной речи. Впервые за последние 30 лет подчеркнута идеологическая роль СТД, а это более 25 тыс. членов и 77 региональных организаций в республиках, краях и областях России.

«Идет специальная военная операция, и мы не можем не чувствовать боль за страну и желания только победы России. Иногда в адрес союза звучит критика. И это нормально. Но единственное, с чем я категорически не согласен, — это с политической оценкой деятельности союза по поводу его позиции в отношении СВО. Союз никогда не выступал против. Всегда поддерживал и будет поддерживать линию президента», — заявил Александр Калягин.

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Из пены морской

Победительница «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева впервые показала национальный костюм, в котором представит страну на 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» в столице Сальвадора. Французские кружева, речной жемчуг, ювелирные украшения и стразы украсили белое платье с длинным шлейфом, на создание которого ушло 300 м фатина.

Дизайнер Ольга Малярова вдохновилась живописным полотном Михаила Врубеля «Царевна Лебедь», на котором художник запечатлел свою жену, певицу Надежду Забелу-Врубель в одноименной партии из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Римского-Корсакова.

Обладательница титула «Мисс Россия - 2023» Маргарита Голубева во время пресс-конференции, посвященной участию Мисс Россия в 72-ом международном конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого пройдет 18 ноября 2023 года в Сальвадоре

Обладательница титула «Мисс Россия – 2023» Маргарита Голубева во время пресс-конференции, посвященной участию «Мисс Россия» в 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная», финал которого пройдет 18 ноября 2023 года в Сальвадоре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Платье входит в новую коллекцию «Эрмитаж», — рассказала «Известиям» Ольга Малярова. — Когда оно было готово, его юбка напомнила мне и морскую пену, и крылья. Так родилась идея воплотить в реальность картину Врубеля. К платью был изготовлен кокошник как на картине. Всё это полностью ручная работа.

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Музыка и химия

Съемки полнометражного игрового фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года. Музыкальным руководителем картины будет Валерий Гергиев. Уже снят первый пробный эпизод с участием главного героя. Об этом «Известиям» рассказал режиссер, народный артист России Алексей Учитель.

Композитор Дмитрий Шостакович

Композитор Дмитрий Шостакович

Фото: РИА Новости/Лев Иванов

По его словам, ему было важно посмотреть на актера, который будет играть Шостаковича и в молодости, и в зрелости. Фамилию режиссер не назвал, но сообщил, что это «потрясающий артист», а вот кастинг на три главные женские роли пока не завершен.

«Фильм о Шостаковиче не будет чистым байопиком»
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Самый мучительный, но и любимый процесс — выбор актеров, — поделился Алексей Учитель. — Можно собрать известных, талантливых, но это не значит получить дополнительные очки. Один знаменитый артист, который будет играть в фильме, попросил о встрече с актером, главным героем. И на вопрос «Зачем?» сказал, что хочет понять, есть ли химия между ними. Только в таком случае может сложиться настоящий ансамбль.

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