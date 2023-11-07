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Эксперты оценили расширение зоны платных парковок в Москве и изменение тарифов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Точечное расширение зоны платных парковок в Москве повышает эффективность их работы, считает руководитель экспертного центра «Пробок. Нет» Александр Шумский.

«Точечное добавление новых адресов в зону платной парковки — это обычная практика для всех мегаполисов. Город растет, число жителей и автомобилей постоянно увеличивается, появляются новые объекты притяжения у водителей — поэтому, чтобы парковочное пространство заполнялось эффективно, его использование нужно регулировать», — отметил эксперт.

По его словам, для местных автомобилистов парковки по-прежнему оплачивать не нужно благодаря парковочному разрешению, зато платные места будут освобождаться быстрее, чем бесплатные.

Эксперт Центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Андрей Борисов полагает, что регулирование парковочных тарифов помогает сделать город безопаснее. «Изменение тарифов на парковку — это необходимая мера, которая позволяет обеспечивать равномерное заполнение мест по всему городу. Там, где парковки постоянно пустуют, нужно снижать тарифы, а там, где загрузка максимальная — повышать», — сказал он.

Борисов пояснил, что это поможет перенаправить потоки автомобилей, в результате количество заторов снизится. «На первый взгляд, такая мера может считаться непопулярной, однако с точки зрения нас всех как жителей города и, в частности, как автомобилистов — подобные корректировки позволят ускорить процедуру поиска парковочного места», — добавил эксперт.

С 7 ноября на 3,5% улиц с платными парковками изменились тарифы. На семи улицах стоимость была снижена, а там, где загрузка достигает 90-100%, начали действовать новые тарифы. При этом максимальный (450 рублей в час) повышен не был. Также с 7 ноября в зону платной парковки вошел 21 новый участок.

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