Башкортостан и «Курчатовский институт» подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Башкортостана и Национальный исследовательский центр (НИЦ) «Курчатовский институт» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Совета Федерации РФ.

Документ был подписан главой республики Радием Хабировым и президентом НИЦ Михаилом Ковальчуком. В церемонии подписания соглашения также приняла участие председатель комитета Совета Федерации (СФ) по науке, образованию и культуре республики Лилия Гумерова.

По словам сенатора, соглашение «Курчатовского института» и Башкортостана придаст новый импульс работе Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, а также послужит опережающему научно-технологическому развитию и ускоренному внедрению в производство научных разработок, направленных на обеспечение технологического суверенитета нашей страны.

«Уверена, что совместные проекты, связанные с интеграцией науки и образования, развитием научно-технического творчества молодежи, привлечением молодых исследователей в науку будут востребованы и дадут конкретный результат», — заявила Гумерова.

Сенатор подчеркнула, что благодаря взаимодействию с НИЦ исследователи из Башкортостана получат уникальный опыт, который внесет вклад в обеспечение стратегического лидерства РФ в области современных технологий.

Ранее, 24 октября, президент «Курчатовского института» Ковальчук заявил, что НИЦ является крупнейшей научной организацией в России, в которую входит более 20 тыс. институтов. Он напомнил, что учреждение было создано в 2008–2009 годах указом президента РФ Владимира Путина и являлось пилотным проектом по созданию национальной лаборатории.