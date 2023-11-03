Сборная РФ по футболу проведет товарищеский матч с командой Кубы

Сборная России по футболу сыграет в товарищеском матче против команды Кубы, сообщает в пятницу, 3 ноября, пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде, матч начнется в 19:30 мск. Сборная Кубы в данный момент находится на 169-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), россияне занимают 39-е место.

«Матч станет третьей домашней игрой национальной команды России в этом году», — добавили в РФС.

До этого, в октябре, сборная России провела две товарищеские встречи. В Анталье 16 октября в спортивном центре отеля «Титаник Мардан» наши футболисты сыграли вничью против команды Кении (2:2). 12 октября сборная РФ со счетом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче, прошедшем в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

20 октября министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что ведомство будет рассматривать все форматы взаимодействия с коллегами из ЮАР, КНДР и Китая, не исключая возможности проведения товарищеских матчей сборной РФ по футболу со сборными указанных стран.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.