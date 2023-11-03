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Почти 450 тыс. семей получили в «Сбере» ипотеку с господдержкой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Почти 450 тыс. семей получили в «Сбере» ипотеку с господдержкой с момента запуска программы «Семейная ипотека». Такие данные представили аналитики «Домклик».

Эксперты обратили внимание, что почти 200 тыс. кредитов были получены в 2023 году.

По льготной программе семьи могут приобрести квартиру в новостройке, купить или построить частный дом. Ставка по «Семейной ипотеке» — 6% годовых. Первоначальный взнос должен превышать 20%. Кредит выдается на срок до 30 лет.

Максимальная сумма займа составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, и 6 млн рублей — для других регионов России.

Воспользоваться льготными условиями могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми) с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью.

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