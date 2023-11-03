Эксперт рассказал о возможных последствиях подорожания сигарет

Около 60% россиян готовы переходить на нелегальную и даже контрафактную табачную продукцию, если рост цен на сигареты продолжится. Об отказе от курения в таком случае заявил незначительный процент населения, сравнимый со статистической погрешностью, сообщил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Сергей Глушков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Общий уровень потребления не сильно падает, но меняется структура. Потребители говорят, что для них в первую очередь важна сейчас ценовая доступность», — сказал Сергей Глушков. По словам эксперта, среднестатистическое потребление по стране, согласно проведенному в августе исследованию, достигает 14-15 сигарет в день, а по некоторым данным, пачки в день на одного курильщика. При этом легальные производители при цене в 140 рублей за пачку не могут конкурировать с нелегальными, которые реализуют товар, например, за 70 рублей.

При этом, по словам эксперта, падение отечественного табачного рынка за последние два года практически остановилось. Если в последние пять лет емкость рынка ежегодно снижалась в среднем на 4-6%, то в 2022 году падение существенно замедлилось и составило 2%, а в 2023-м оно в принципе остановилось. При этом, по данным Росстата, наблюдается рост производства табачной продукции.

Сергей Глушков пояснил, что под нелегальной продукцией понимается как контрабандная, которая легально произведена за рубежом и нелегально продается в РФ без уплаты налогов, так и контрафактная, которая нелегально производится в любой стране и продается на территории России. Он уточнил, что порядка 60% от всей контрабандной табачной продукции, поступающей в страну, приходит из Белоруссии, в том числе из-за разницы в акцизном налогообложении.