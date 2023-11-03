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Путин заявил о былом намерении Запада победить Россию на поле боя

Путин: Запад хотел победить Россию на поле боя, а теперь заговорил по-другому
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Запад раньше хотел победить Россию на поле боя, но сейчас заговорил по-другому, подчеркнул 3 ноября в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ президент Владимир Путин.

«Они (западные страны. — Ред.) говорят: «Надо победить Россию на поле боя». Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят», — заявил он.

При этом Путин указал на то, что смена риторики Запада не означает, что Россия должна вести себя агрессивно. Это говорит о том, что она должна быть суверенным и независимым государством. Также, по его словам, должны развиваться экономика и реальное производство.

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Ранее, 6 сентября, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин указал на просчеты Запада в желании нанести поражение РФ. По его словам, США и их союзники решили вмешаться в украинский конфликт на шатких основаниях, рассчитывая, что им поможет постоянное ужесточение санкций.

В том же месяце бывший полковник Вооруженных сил США Тони Шаффер сказал, что западные страны совершили колоссальную ошибку, не прислушавшись к позиции России и президента Владимира Путина перед началом спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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