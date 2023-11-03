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Награжденные Шойгу военнослужащие поделились впечатлениями

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Фото: Министерство обороны РФ
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Командир мотострелковой бригады полковник Роман Федоров и командир мотострелкового полка полковник Иван Клещерев поделились своими впечатлениями после вручения министром обороны РФ Сергеем Шойгу высших государственных наград за мужество и героизм в зоне специальной военной операции на Украине.

«Я горд, что получил высшую награду своего государства из рук министра обороны РФ, но больше гордость берет меня за мой личный состав, за моих гвардейцев, которые, проявляя мужество, беззаветную отвагу и массовый героизм, выполнили боевую задачу», — подчеркнул Федоров.

Он рассказал, что соединение уничтожило большое количество техники и личного состава, тем самым выполнив боевую задачу и удержав зону ответственности.

Гордость за свой полк также выразил Клещерев.

«Личный состав проявлял, проявляет и будет себя проявлять мужественно, достойно. Я чувствую гордость за свой полк, за себя лично, за своих солдат, офицеров, за свой коллектив, подчиненный личный состав. Эта награда не только моя, это награда моего подразделения, моего коллектива. Она заслужена общими силами, общими успехами», — отметил Герой РФ.

Когда противник предпринял попытки ведения наступательных действий, применяя артиллерию и авиацию с использованием кассетных боеприпасов, полк выполнил поставленную задачу и сорвал наступление противника, поделился Клещерев. По его словам, было уничтожено более 200 единиц техники, в том числе танки Leopard, БМП Bradley и автомобили иностранного производства.

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Ранее в этот день Шойгу вручил высшие государственные награды и именное огнестрельное оружие российским военным, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. Помимо Федорова и Клещерева, награды был удостоен командир отделения противотанковых управляемых ракет сержант Юрий Щербаков. Трое награжденных героев России в совокупности уничтожили 32 танка украинских националистов.

Герои также получили от министра именное огнестрельное оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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