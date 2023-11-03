Бродячая собака покусала девочку в Волжском районе Саратова

Бродячая собака напала на ребенка на пересечении улиц Мясницкой и 1-й Садовой в Саратове. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел вечером в среду, 1 ноября. Бездомный пес укусил девочку, в результате чего ей понадобилась помощь медиков в больнице.

По информации следователей, должностные лица администрации «не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных, что повлекло нарушение прав и законных интересов несовершеннолетней».

Возбуждено очередное уголовное дело о халатности. Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», на этот раз оно касается должностных лиц администрации Волжского района.

Ранее, в октябре, ветеринар предупредила, что бездомные животные могут заразить человека серьезными инфекционными заболеваниями, поцарапав или укусив его. Основное заболевание — это бешенство.