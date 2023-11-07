Лотерея «Русское лото» стала лауреатом премии доверия потребителей

Государственная лотерея «Русское лото» третий год подряд стала победителем ежегодной национальной премии доверия потребителей «Марка №1 в России». Об этом сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей «Столото».

По словам операционного директора по маркетингу «Столото» Варвары Басанович, «признание «Русского лото» «Маркой №1 в России» снова подтверждает, что лотерею знают и любят во всех уголках страны». «В следующем году лотерее исполняется уже 30 лет. Все эти годы россияне семьями собираются у экранов, чтобы следить за розыгрышами и разделять друг с другом радость от выигрыша», — добавила она.

Гендиректор премии «Марка №1 в России» Елена Лапик отметила, что победа «Русского лото» в ежегодном народном голосовании подтвердила высокую оценку россиян государственных лотерей, которые распространяет «Столото».

Премия «Марка №1 в России» появилась в 1998 году. Победителей выбирают потребители путем прямого голосования в электронных СМИ и соцсетях.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.