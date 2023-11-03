В Петербурге заключили под стражу фигуранта дела по избиению граждан

Октябрьский районный суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу Гаджи-Бег Магамедова, который в составе группы сверстников нападал на жителей города. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщили в Объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

Молодого человека обвинили в совершении преступления по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство в составе организованной группы»). Его задержали 1 ноября. Свою вину он признал, раскаялся в содеянном и принес извинения.

О деятельности банды стало известно благодаря роликам в соцсетях, в которых они нападали на петербуржцев и избивали их. 15 октября глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя петербургского управления СК Олегу Бобкову предоставить доклад по этой ситуации.

На следующий день региональный глава Следственного комитета России сообщил о возбуждении уголовного дела после нападения неизвестных лиц на жителей города. По версии следствия, 17-летний уроженец Азербайджана «из хулиганских побуждений, применяя насилие, напал на неустановленного прохожего и спровоцировал драку в общественном месте». 16 октября по месту жительства был задержан сообщник подозреваемых, 18-летний гражданин РФ.

10 участников группировки уже были задержаны, в то время как лидера группировки Турала Мамедова, скрывшегося от следствия, объявили в международный розыск. 3 ноября стало известно, что блогер задержан и ожидает экстрадиции в РФ. Отмечается, что он не принимал участие в жизни диаспоры.