Санкт-Петербургская филармония назвала Темирканова дирижером мирового масштаба

Художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии Юрий Темирканов был дирижером величайшего таланта и величиной мирового масштаба. Таким образом в филармонии 3 ноября прокомментировали его смерть.

«2 ноября от нас ушел Юрий Хатуевич Темирканов — художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии и Заслуженного коллектива России, выдающийся дирижер, народный артист СССР, обладатель всех возможных наград, а для нашего коллектива в первую очередь — родной и любимый человек», — говорится в опубликованных на сайте соболезнованиях.

Там указано, что эпоха Юрия Темирканова в истории оркестра филармонии стала временем высочайшего мастерства и триумфа. Подобное стало возможно только благодаря таланту дирижера.

В тексте соболезнований отмечается, что выступить с Темиркановым желали все ведущие симфонические оркестры мира, а также лучшие мировые солисты.

Смерть дирижера в филармонии назвали огромной потерей, для осознания которой потребуется время. При этом воспоминания о работе и общении с Темиркановым навсегда останутся с музыкантами, заключили в филармонии.

О смерти Темирканова стало известно 2 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Прощание с дирижером пройдет в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. Его похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал дирижера как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.