Полковник назвал срок проведения операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет проводить операцию в секторе Газа около месяца. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов высказал в пятницу, 3 ноября. Он также описал примерный сценарий военной операции.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ЦАХАЛ действует очень жестко.

«Они окружили сектор, сейчас они его поделят на части. Зачистка будет идти жестко. Если какой-то объект представляет опасность с точки зрения возможности размещения там противотанковых ракетных комплексов либо каких-то огневых точек, такие здания будут сразу уничтожать с помощью авиации либо артиллерии. Затем будет идти зачистка, когда они при поддержке бронетехники будут двигаться вперед», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт добавил, что если открывается огонь, значит по этой точке танки работают, а затем подключаются авиация и артиллерия. Таким образом, они превратят эти городские постройки в руины.

«Я думаю, что интенсивные боевые действия продлятся около месяца, дальше будет патрулирование и дозачистка. Как правило, тех ресурсов, которые есть у израильтян и палестинцев, хватает ровно на месяц. Затем резко сокращается интенсивность боев и дело идет к переговорам», — заключил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные Армии обороны Израиля вступили в ближний бой с палестинским движением ХАМАС в городе Газа, передает НСН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.