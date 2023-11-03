Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»
Армия
Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным
Общество
Дирижера Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге
Политика
Путин назвал события в Дагестане попыткой раскачать Россию изнутри
Экономика
Объем Фонда национального благосостояния в октябре уменьшился на 107 млрд рублей
Мир
Путин заявил о беспрецедентной коррупции на Украине
Мир
Блинкен заявил о праве и обязательстве Израиля на самооборону
Мир
Минздрав сектора Газа сообщил о более чем 9,2 тыс. погибших
Мир
Грушко назвал продление зерновой сделки бесперспективным
Экономика
Путин указал на превращение России из «бензоколонки» в самодостаточную страну
Экономика
Путин заявил о ритмичном функционировании российской экономики
Общество
Умер народный художник РФ Вячеслав Самарин
Экономика
Экономист предрек проблемы в экономике ЕС из-за палестино-израильского конфликта
Сюжет:

Полковник назвал срок проведения операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Полковник Кнутов: операция ЦАХАЛ в секторе Газа продлится около месяца
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет проводить операцию в секторе Газа около месяца. Такое мнение военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов высказал в пятницу, 3 ноября. Он также описал примерный сценарий военной операции.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день ЦАХАЛ действует очень жестко.

«Они окружили сектор, сейчас они его поделят на части. Зачистка будет идти жестко. Если какой-то объект представляет опасность с точки зрения возможности размещения там противотанковых ракетных комплексов либо каких-то огневых точек, такие здания будут сразу уничтожать с помощью авиации либо артиллерии. Затем будет идти зачистка, когда они при поддержке бронетехники будут двигаться вперед», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

Военный эксперт добавил, что если открывается огонь, значит по этой точке танки работают, а затем подключаются авиация и артиллерия. Таким образом, они превратят эти городские постройки в руины.

«Я думаю, что интенсивные боевые действия продлятся около месяца, дальше будет патрулирование и дозачистка. Как правило, тех ресурсов, которые есть у израильтян и палестинцев, хватает ровно на месяц. Затем резко сокращается интенсивность боев и дело идет к переговорам», — заключил он.

Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте
Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач

Ранее в этот день пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военные Армии обороны Израиля вступили в ближний бой с палестинским движением ХАМАС в городе Газа, передает НСН.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023