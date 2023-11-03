Проект капремонта Дома молодежи в Томске оценили в 13 млн рублей

В Томске объявили торги на проведение инженерных изысканий и разработку проекта капитального ремонта исторического здания на улице Розы Люксембург, 8. Начальная цена контракта составляет 13,04 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Заказ разместил городской департамент капстроительства. Заявки будут приниматься до 13 ноября 2023 года, пишет РИА «Томск».

Из техзадания следует, что будущему подрядчику нужно выполнить археологические работы, инженерные изыскания, провести историко-культурную экспертизу документации, разработать и согласовать проект капремонта. Выполнить контракт необходимо до 2025 года.

Дом на улице Розы Люксембург, 8 был построен в 1877 году. До революции в нем размещалось Алексеевское реальное училище. В 2014 году здание было признано памятником архитектуры регионального значения по решению администрации Томской области.

Осенью 2019 года в этом здании должен был открыться Дом молодежи. К косметическому ремонту помещений привлекались стройотряды, однако открытие перенесли на неопределенный срок из-за состояния крыши. В 2023 году стал известно, что на ремонт здания Росмолодежь планирует выделить около 90 млн рублей.

Ранее в октябре сообщалось, что власти Томской области оплатили разработку проектной документации на строительство Аникинской развязки. Однако сроки строительства объекта пока не определены из-за отсутствия источника финансирования.