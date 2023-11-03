Путин назвал события в Дагестане попыткой раскачать Россию изнутри

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 ноября, заявил, что за событиями в аэропорту Дагестана стояло намерение раскачать Россию изнутри.

Он отметил, что всё происходящее необходимо воспринимать «с ясной головой» и понимать, где находится «корень зла». Это вбрасывают через социальные сети люди, которые проживают за границей, в том числе на Украине, объяснил президент России.

«Удивляет позиция заокеанских деятелей — поддерживают Израиль, а руками своей агентуры с Украины у нас пытаются организовывать еврейские погромы. Просто свинство. Это уже не «двойные стандарты», а извращение сознания. Это говорит о том, что они преследуют свои собственные интересы», — сказал Путин на встрече с новым составом членов Общественной палаты.

По словам российского лидера, власти РФ отреагируют на произошедшее в Дагестане так, как это предусмотрено законом. Помимо этого, президент поблагодарил мусульманское духовенство за оперативную реакцию на событие. Он выразил уверенность, что это не выступает тенденцией для региона.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате происшествия пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.

30 октября Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

3 ноября Следственный комитет России предварительно оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей. Отмечается, что для определения точной суммы причиненного ущерба назначены необходимые экспертизы.