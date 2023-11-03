Умер народный художник РФ Вячеслав Самарин

Народный художник России Вячеслав Самарин умер на 86-м году жизни, об этом 3 ноября сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Ушел из жизни наш земляк, народный художник России Вячеслав Федорович Самарин. Это большая утрата для всех нас. В памяти всех тех, кто знал Вячеслава Федоровича, он навсегда останется замечательным художником со своим неповторимым узнаваемым стилем», — отметил Анохин в Telegram-канале.

Глава региона назвал Самарина талантливым наставником и учителем, человеком с чуткой душой и открытым сердцем, который открыл путь в изобразительное искусство целой плеяде мастеров. В октябре было принято решение наградить художника медалью «Патриот Смоленщины» за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства и плодотворную деятельность по развитию культуры и искусства на Смоленщине.

Вячеслав Самарин родился в 1938 году в Москве. В 1962 году после окончания Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина по распределению был направлен в Смоленскую область. Некоторое время преподавал студентам живопись и рисунок.

Смоленское отделение Союза художников России отметило, что работы Вячеслава Самарина хранятся в Смоленском музее-заповеднике, Министерстве культуры России, музеях Тамбова, Армавира, Норильска, Рославля, Гагарина, в частных коллекциях в США, Италии и Швейцарии.