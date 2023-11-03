Дирижера Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Петербурге

Художественного руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова похоронят на Комаровском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил заместитель худрука филармонии Евгений Петровский.

«Юрий Хатуевич будет похоронен на кладбище в Комарово», — передает его слова ТАСС.

О смерти Темирканова стало известно 2 ноября. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Прощание с дирижером пройдет в воскресенье, 5 ноября, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал дирижера как личность поистине неординарного масштаба. Темирканов посвятил свою жизнь служению искусству, высоким духовным идеалам, дарованию своего таланта и вдохновения другим людям, подчеркнул он.

Юрий Темирканов родился 10 декабря 1938 года в Нальчике Кабардино-Балкарии. Он окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. С 1988 года Темирканов являлся худруком филармонии имени Шостаковича. Он является обладателем множества государственных и зарубежных наград, премий, званий.