МВД: семью мигрантов депортируют после конфликта их сына в нижегородской школе

Из России депортируют семью мигрантов, чей сын избил мальчика в нижегородской школе. Об этом 2 ноября сообщается на сайте главного управления МВД России по Нижегородской области.

В Сети распространились кадры, на которых сын иностранцев, восьмиклассник, избивает школьника помладше. Данное происшествие привлекло внимание полицейских. Так, они выяснили, что 41-летний отец нарушил правила миграционного учета РФ, а его супруга 1989 года рождения уклонилась от выезда с территории РФ по истечении законного срока пребывания.

Им назначили штрафы с последующим выдворением за пределы РФ.

В ведомстве добавили, что трое несовершеннолетних детей, не состоявшие на миграционном учете, будут также депортированы вместе с родителями.

На данный момент мигранты находятся в Центре временного содержания ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее, в августе, в Чувашии Новочебоксарский городской суд назначил принудительное выдворение за нарушение миграционного законодательства 18 гражданам Филиппин. Они были задержаны при проверке автобуса с иностранцами. У половины пассажиров не оказалось документов, разрешающих их пребывание в РФ. Отмечалось, что 17 из них — женщины, которые работали в Москве нянями и гувернантками.