Экономист предрек проблемы в экономике ЕС из-за палестино-израильского конфликта

Обострение палестино-израильского конфликта вкупе с продолжающимся украинским кризисом негативно сказывается на европейских гражданах. Об этом 3 ноября «Известиям» заявил доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

1 ноября издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) написало, что Европа столкнулась с новой «эпидемией» в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению экономических показателей.

«Действительно, Европу настигла эпидемия депрессии на фоне событий на Украине, еще туда относится COVID-19. Подобная эпидемия депрессии, в принципе, закономерное последствие того, что происходит в геополитике. Противостояние России для Европы оборачивается очень нехорошими последствиями. ЕС теряет уже даже не сотни миллиардов, а триллионы долларов в год. Это всё оплачивается из налогов, которые платят граждане, в том числе», — сказал Чирков.

По его мнению, ситуация будет усугубляться, учитывая конфликт между Израилем и Палестиной.

«Конфликт в Израиле и сопредельных государствах и территориях, безусловно, негативно повлияет на такие вот депрессивные состояния у европейцев. И так называемая эпидемия депрессии будет расширяться, потому что европейская экономика находится в очень плохом состоянии, то есть балансируют на грани рецессии, некоторые страны, по всей видимости, уже в эту рецессию вступили, соответственно, доходы граждан будут снижаться, налоги граждан будут тратиться уже не только на Украину, но и на Израиль. Ничего хорошего, с моей точки зрения, европейские экономики не ждет», — заключил эксперт.

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что антироссийские санкции и отказ Евросоюза от экономических отношений с РФ привели к потере им $1,5 трлн.

В конце сентября обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки украинской стороны.