Реклама
Прямой эфир
Общество
Замначальника астраханского ГИБДД проверят после видео со стрельбой
Мир
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с нацизмом
Мир
Не менее 15 человек погибли при атаке Израиля на больницу «Аш-Шифа» в Газе
Мир
Лукашенко намекнул, что ноты Литвы по БелАЭС отправляются в унитаз
Общество
Песков заявил, что Путин не определился с датой послания Федеральному собранию
Мир
Израиль перестал информировать Россию об ударах по Сирии
Мир
Глава «Хезболлы» назвал сопротивление ХАМАС новым этапом борьбы с Израилем
Страна
Псковича задержали при попытке украсть спиртное из магазина
Общество
Глава «Башкиравтодора» арестован по обвинению в хищении бюджетных средств
Культура
Стала известна дата продажи мемуаров Бритни Спирс в России
Экономика
Минсельхоз предложил ввести запрет на экспорт мяса птицы и яиц с 1 декабря
Общество
Москвичам пообещали тепло и небольшие дожди в выходные
Общество
МВД объявило в розыск бизнесмена из Сочи Татуляна

Путин назвал причиной спада экономики Европы ее отказ от энергоносителей из РФ

Путин: Европа отказалась от российских энергоносителей, и ее экономика уходит в минус
0
Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа отказалась от российских энергоносителей, и теперь ее экономика уходит в минус. Об этом 3 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

«От наших энергоносителей отказались. И что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы — минус, небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, не радуемся, просто констатируем факт», — отметил глава государства.

Кроме того, президент указал, что раньше в РФ «тыкали пальцем» и называли «бензоколонкой», а не экономикой, но теперь государство превращается в самодостаточное. Так, по словам Путина, доля перерабатывающего производства сейчас в российской экономике составляет уже 43%, что является шагом на пути к самостоятельности России.

«Вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций. А будет всё больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности», — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что поэтому страна должна сосредоточиться на внутренней повестке и решать стоящие перед государством задачи, идти вперед и развиваться.

ЕС и ноу: Евросоюз не получил предложений по новому пакету санкций
Что может включать 12-й набор мер против России и как ударят по европейским странам

Ранее в этот день вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал отказ Европы от энергоносителей самой большой загадкой XXI века. При этом он отметил, что в условиях санкций российская экономика научилась развиваться.

До этого, 27 октября, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза признали, что цены на энергоносители стали слишком высокими. По его словам, это влияет на малые, средние и крупные предприятия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023