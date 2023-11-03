Путин назвал причиной спада экономики Европы ее отказ от энергоносителей из РФ

Европа отказалась от российских энергоносителей, и теперь ее экономика уходит в минус. Об этом 3 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с новым составом Общественной палаты.

«От наших энергоносителей отказались. И что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%, а в ведущих экономиках Европы — минус, небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Мы не радуемся этому, не радуемся, просто констатируем факт», — отметил глава государства.

Кроме того, президент указал, что раньше в РФ «тыкали пальцем» и называли «бензоколонкой», а не экономикой, но теперь государство превращается в самодостаточное. Так, по словам Путина, доля перерабатывающего производства сейчас в российской экономике составляет уже 43%, что является шагом на пути к самостоятельности России.

«Вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций. А будет всё больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности», — уточнил российский лидер.

Путин добавил, что поэтому страна должна сосредоточиться на внутренней повестке и решать стоящие перед государством задачи, идти вперед и развиваться.

Ранее в этот день вице-премьер РФ Алексей Оверчук назвал отказ Европы от энергоносителей самой большой загадкой XXI века. При этом он отметил, что в условиях санкций российская экономика научилась развиваться.

До этого, 27 октября, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры стран Евросоюза признали, что цены на энергоносители стали слишком высокими. По его словам, это влияет на малые, средние и крупные предприятия.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.