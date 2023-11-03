Путин считает, что санкции Запада против некоторых членов общественной палаты РФ - оценка их работы

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В Минобороны сообщили о 28 сдавшихся в плен военных ВСУ за неделю
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Орбан назвал провальным планом расчеты лидеров ЕС на поражение России
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Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства
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При пожаре в клинике на севере Ирана погибли 32 человека
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