ФКС России объявляет о проведении турнира по Tekken 7

Федерация компьютерного спорта России объявляет о проведении Международных соревнований среди стран БРИКС по Tekken 7. Матчи турнира пройдут 11 и 12 ноября 2023 года. В первый день соревнований для зрителей будет доступна только онлайн-трансляция, а уже в воскресенье арена откроет двери для всех желающих насладиться финальными матчами вживую.

В соревнованиях примут участие игроки из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки — по два человека от каждой страны. Также конкуренцию им составят члены сборной России по компьютерному спорту.

Соревнования пройдут в LAN-формате на площадке VK Play Арена (Дмитровское ш., 27, к1) в Москве. Игроков ждут групповой этап и плей-офф в формате олимпийской системы с выбыванием после двух поражений. Четыре финалиста разделят между собой призовой фонд в 1,5 млн рублей.

Зрители смогут посмотреть на матчи и поддержать любимых киберспортсменов. Принять участие в турнире для зрителей сможет бесплатно любой желающий старше 18 лет.