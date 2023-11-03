Электроснабжение в коттеджных поселках Ленинградской области вернут 3 ноября

Надежное электроснабжение вернется в коттеджные поселки Ленинградской области 3 ноября после реконструкции воздушной линии электропередачи. Об этом в этот день сообщили «Известиям» в компании «Россети Ленэнерго».

«Для безопасного проведения работ осуществляются временные перерывы электроснабжения. Неудобства будут компенсированы повышением надежности и качества подачи электроэнергии жителям Аннинского городского поселения. Полностью работы, которые позволят решить проблему низкого напряжения, планируется завершить 3 ноября», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что работы, вызвавшие перебой в электроснабжении, велись для подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду и решения проблем с низким напряжением в сети. Специалисты «Россети Ленэнерго» заменили опоры и провода на более надежный и безопасный самонесущий изолированный провод.

В пресс-службе добавили, что «Россети Ленэнерго» информирует потребителей о плановых работах на своем сайте, а также через администрации населенных пунктов и организации.

Ранее жители ряда населенных пунктов в Ломоносовском районе пожаловались на продолжительные перебои с подачей электроэнергии. Ситуацию усугубляло то, что в коттеджных поселках, где нет отопления и газа, электричество оставалось единственным ресурсом, позволявшим поддерживать жизнедеятельность.

Ранее, 2 ноября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 января 2024 года в регионах РФ ввести дифференцированный по объемам потребления тариф на электроэнергию для населения в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня перекрестного субсидирования. Переход на такие тарифы позволит бороться с «серым» майнингом в стране.