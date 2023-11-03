Интерактивную карту укрытий создали в Симферополе
В Симферополе появилась интерактивная карта укрытий. Создать ее поручил глава городской администрации Михаил Афанасьев. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Дополнительную информацию или консультацию по возникающим чрезвычайным ситуациям и вопросам укрытий можно получить в чат-боте администрации в Telegram, пишет ИА «Крыминформ».
Ранее, 2 ноября, сообщалось, что средствами ПВО был уничтожен один украинский беспилотник над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над территорией Республики Крым.