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Объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России по футболу

«Динамо» и «Зенит» сыграют в четвертьфинале Кубка России
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В пятницу, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу сезона – 2023/24.

По итогам жеребьевки в четвертьфинале встретятся следующие клубы: «Динамо» – «Зенит», «Ростов» – ЦСКА, «Оренбург» – «Спартак», а также «Балтика» – «Локомотив».

В каждой паре будет сыграно по два матча. Футбольный клуб, обозначенный первым в паре, сыграет первый матч на домашнем стадионе.

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Ранее, 29 октября, ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в 13-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол забил на 41-й минуте Федор Чалов с передачи Аббосбека Файзуллаева.

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