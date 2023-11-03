Объявлены пары четвертьфиналистов Кубка России по футболу
В пятницу, 3 ноября, состоялась жеребьевка четвертьфинала Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России по футболу сезона – 2023/24.
По итогам жеребьевки в четвертьфинале встретятся следующие клубы: «Динамо» – «Зенит», «Ростов» – ЦСКА, «Оренбург» – «Спартак», а также «Балтика» – «Локомотив».
В каждой паре будет сыграно по два матча. Футбольный клуб, обозначенный первым в паре, сыграет первый матч на домашнем стадионе.
Ранее, 29 октября, ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» в 13-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, единственный гол забил на 41-й минуте Федор Чалов с передачи Аббосбека Файзуллаева.