Дом купца Мюнстера в Петербурге стал памятником
В Санкт-Петербурге памятником регионального значения признали каменный четырехэтажный дом купца Эрнеста Мюнстера на 18-й линии Васильевского острова. Здание построили в 1843–1844 годах по проекту архитектора Готлиба Спиндлера.
Телеканал «78» со ссылкой на Смольный отмечает, что сын владельца дома Александр Мюнстер был литографом и издателем. В его мастерской был выполнен знаменитый «Русский художественный листок» Василия Тимма.
Также квартиру в этом доме в середине XIX века снимал директор Горного института Николай Кокшаров. Он первым в России внедрил точные кристаллографические исследования.
В здании сохранились объемно-пространственная структура, особенности первоначального конструктивного решения, в том числе конструкция парадной лестницы. Наибольшая ценность — архитектурно-художественное решение фасадов. Здание сохраняет свою историческую функцию, но при этом остается жилым домом.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге памятником регионального значения признали уникальный дом причта. Здание на улице Ногина является единственным сохранившимся от комплекса церкви иконы Смоленской Божией Матери в Невском районе.