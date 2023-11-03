СК оценил ущерб от беспорядков в аэропорту Махачкалы в сотни миллионов рублей

По предварительным оценкам, ущерб об беспорядков в аэропорту Махачкалы составил сотни миллионов рублей. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

Отмечается, что для определения точной суммы причиненного ущерба назначены необходимые экспертизы. Кроме того, ведомство дополняет, что следователями были допрошены десятки лиц, которые присутствовали на территории аэропорта в Махачкале во время беспорядков.

«Анализируются данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов. Все полученные следствием данные тщательно сопоставляются», — указали в Следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается, дополнили в пресс-службе.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

По данным регионального минздрава, в результате происшествия пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования данного дела и поручил руководителю СУ СК по региону Дмитрию Беляеву установить участников и обстоятельства произошедшего.

30 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по поводу беспорядков в аэропорту столицы Дагестана. Тогда же он указал, что данная ситуация инспирирована через социальные сети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб. Также российский лидер заявил о предпринимаемых извне попытках дестабилизации и раскола российского общества.

Также 31 октября депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров оценил сумму причиненного аэропорту ущерба более чем в 285 млн рублей.