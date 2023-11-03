Арктический сад появится у музея Арктики и Антарктики в Петербурге
В Санкт-Петербурге рядом с музеем Арктики и Антарктики на улице Марата появится новое общественное пространство. У музея благоустроят территорию и создадут там несколько зон: входную, санитарно-техническую, просветительскую, активного и тихого отдыха, зону игровых площадок, выставочное пространство и арктический сад.
В саду высадят неприхотливые растения, которые способны выжить в климате Петербурга при агрессивном воздействии окружающей среды, сообщает телеканал «78».
Цель появления арктического сада — сохранение исторического контекста и создание визуально запоминающегося образа, связанного с освоением Арктики и Антарктики. Там же будут проводить мероприятия регионального и федерального уровней.
На проектную документацию выделят 1 млн рублей. Сейчас выбирают подрядчика. Подготовка документации займет 45 дней.
Ранее сообщалось, что к 2025 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге планируют построить круглогодичный бассейн. Он появится в акватории Финского залива. Под строительство выбран земельный участок на территории общественного пространства «Флагшток» в западной части Крестовского острова.