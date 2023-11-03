Актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова умерла в возрасте 89 лет
Российская актриса Галина Мочалова ушла из жизни в возрасте 89 лет, следует из страницы ее профиля на Kino-teatr.ru. По данным портала, артистка ушла из жизни 2 ноября.
Галина Мочалова родилась 18 ноября в 1933 году. Она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).
Карьеру актрисы она начала в 1957 году, снявшись в кинокартине «Поддубенские частушки». Она исполнила роль птичницы Вали.
Мочалова получила известность благодаря таким проектам, как «Приключения принца Флоризеля», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Шерлок Холмс» и другим.