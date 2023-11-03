Вокалист «Инкогнито» объяснил расставание с другими участниками группы

Вокалист группы «Инкогнито» Станислав Шклярский рассказал, почему разошелся с предыдущими участниками коллектива. Он станет героем очередного выпуска шоу «Соль», которое выйдет 3 ноября в полночь на РЕН ТВ.

«Потому что не все же хотят гастролировать. У них были хорошие профессии. Мы разошлись достаточно по-доброму. То есть мы поняли, что я хочу гастролировать, и мне даже неудобно предлагать куда-то ехать», — сказал музыкант.

Шклярский рассказал, что, хотя он учился на программиста, его основной работой всегда была музыка. Это началось в то время, когда его отец, лидер группы «Пикник», взял с собой играть на клавишных.

Ранее, 20 октября, популярная рок-группа «Неил Шери» устроила битву стилей в новом выпуске музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ. Она показала свою смесь агрессивного металла и панка, названную постметалл-корром.