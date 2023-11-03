Bloomberg заявило об опасности санкций против РФ для энергобезопасности Японии

Введенные Соединенными Штатами 2 ноября санкции против российского проекта по производству и экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ – 2» угрожают энергетической безопасности Японии и ее отношениям с западными партнерами. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Bloomberg.

Одним из инвесторов «Арктик СПГ – 2» выступает японское правительство, а экспорт топлива, произведенного на заводах проекта, должен начаться уже в ближайшие месяцы, сообщает агентство.

При этом Токио, наложив ограничения на импорт российского угля, четко обозначил, что российский СПГ необходим Японии для удовлетворения ее энергетических потребностей. Кроме того, у островного государства мало собственных ресурсов, поэтому после прошлогоднего энергетического кризиса оно активизировало усилия по обеспечению себя сжиженным природным газом.

«Новые санкции в отношении «Арктик СПГ – 2» проверят отношения Японии с другими странами «большой семерки», которые занимают всё более жесткую позицию в отношении России по мере затягивания <конфликта> на Украине», — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ – 2» по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров 20 июля. Глава государства выразил уверенность, что «Арктик СПГ – 2» будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

Ожидается, что «Арктик СПГ – 2» будет запущен в конце 2023 – начале 2024 года. По проекту, планируется строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа (СПГ) общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно.

Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.