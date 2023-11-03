Жителям Орловской области посоветовали не запускать фейерверк 4 ноября
Оперативный штаб Орловской области и региональная антитеррористическая комиссия выступили с рекомендацией ограничить использование пиротехники. Она отражена в протоколе совместного заседания.
Речь идет о периоде подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню народного единства и 106-й годовщине Октябрьской революции. Гражданам рекомендуют ограничить использование пиротехнической продукции. Причина — необходимость сохранения общественного порядка в период проведения СВО, пишет InfoOrel.ru.
Ранее на четыре дня вводили запрет на использование и продажу пиротехники в Орловской области. Он действовал с 3 по 6 августа включительно, в период, когда в регионе праздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мера была связана с обеспечением безопасности.