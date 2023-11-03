Москва передала 34 объекта недвижимости социально значимым учреждениям

Власти Москвы передали социально значимым учреждениям 34 объекта. Об этом в пятницу, 3 октября, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объекты недвижимости были переданы в III квартале 2023 года советам ветеранов, центрам московского долголетия, досуговым учреждениям, школам и детским садам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ефимов отметил, что передача объектов позволит организациям работать в комфортных условиях и улучшать качество услуг. Площадь переданных объектов составляет 44 тыс. кв. м. Всего с начала 2023 года власти предоставили 103 объекта общей площадью 130,1 тыс. кв. м, уточняет сайт kp.ru.

Здания и помещения передают учреждениям на праве оперативного управления, что позволяет им устанавливать там необходимое оборудование, проводить ремонт и оказывать услуги, пишет «Москва 24».

2 октября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы продолжают развивать на западе столицы социальную инфраструктуру, там ведется строительство более 10 социальных объектов. В частности, новый учебный корпус, рассчитанный на 300 учащихся и включающий также дошкольное отделение, скоро откроют в Раменках.

В июле Владимир Ефимов рассказал, что инвесторы вложат более 90 млрд рублей в строительство детских садов, школ и поликлиник в столице, сообщает НСН. В рамках договоров участия будут построены 32 школы, 31 детский сад и четыре поликлиники, пишет RT.