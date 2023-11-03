Прокуратура начала проверку после сильного снегопада в Благовещенске
Прокуратура Благовещенска вынесла предостережение городским властям из-за неудовлетворительной работы в снегопад. Так, объявлено предостережение заммэра в связи с имеющимися предпосылками к несвоевременной ликвидации последствий снегопада.
Надзорный орган установил, что дороги и тротуары занесло снегом, на проезжей части был гололед, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о готовности городских властей к прохождению зимнего периода, в том числе достаточности снегоуборочной техники и работников для уборки дорог и тротуаров.
Только за прошлые сутки в Благовещенске зафиксировали 36 ДТП, в которых шесть человек пострадали, пишет ИА PriamurMedia. По данным городских властей, за сутки на улицы высыпали порядка 140 т технической соли и отсева. 17 единиц снегоуборочной техники и порядка 40 рабочих убирают город круглосуточно.