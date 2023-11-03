Fox News: в США разрешили казнить заключенного Смита с помощью азота

В США верховный суд Алабамы разрешил казнить заключенного Кеннета Смита с помощью газообразного азота. Такой метод будет применен впервые, о чем 2 ноября сообщил телеканал Fox News.

Суд удовлетворил запрос генпрокурора Алабамы Стива Маршалла о выдаче ордера на проведение казни Смита, осужденного за заказное убийство женщины в 1988 году. Он и его сообщник получили $1 тыс. за убийство Элизабет Сеннетт.

«Семья Элизабет Сеннетт 35 лет ждала, когда восторжествует справедливость. Сегодня верховный суд штата Алабама разрешил казнить Кеннета Юджина Смита с помощью азотной гипоксии», — сказал генпрокурор.

В Алабаме разрешили использовать азот для казни еще в 2018 году из-за нехватки препаратов для смертельных инъекций, но этот способ еще не был реализован. Особенность данного метода заключается в том, что при вдыхании газа снижается уровень кислорода в отдельных зонах или во всем организме, что приводит к смерти.

Сторонники казни при помощи данного метода утверждают, что это безболезненно, при этом его противники называют это экспериментом на людях.

«Мы разочарованы этим решением и продолжим добиваться защиты прав Смита в судебном порядке», — прокомментировали адвокаты осужденного телеканалу.

Ранее, 26 августа, стало известно, что в США могут впервые применить смертную казнь с вдыханием азота.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор штата Кей Айви приостановила такой вид наказания, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.