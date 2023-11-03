Паромную переправу Якутск – Нижний Бестях закрывают на зиму в Якутии

В Якутии с 4 ноября прекращаются перевозки на паромной переправе Якутск – Нижний Бестях, которые осуществляло ООО «Паромы Якутии». Причина — прохождение ледостава и сложная гидрологическая обстановка на реке Лене. Сегодня, 3 ноября, движение паромов на переправе уже ограничено.

ИА SakhaNews в республиканском министерстве транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что после того, как переправа закроется, до устойчивого ледообразования грузы через Лену будет перевозить ПАО «ЛОРП» по маршруту Жатай – Техтюр с тяжелой баржей и в сопровождении ледокола и буксиров.

Пассажирские перевозки будут производиться на судах на воздушной подушке ООО «Ленаводсервис» и ООО «Лена-Транс». Сейчас на реке работают 30 судов «Хивус-10» и семь аэроботов «Тайфун».

В случае, если гидрологическая обстановка на Лене станет сложной в период густого ледостава, пассажиров будет перевозить авиакомпания «Полярные авиалинии» на вертолете Ми-8 из аэропорта Маган в Нижний Бестях, уточняет ИА YakutiaMedia.