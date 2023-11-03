Отчима заподозрили в убийстве падчерицы в квартире на юге Москвы

Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в районе Нагатино-Садовники в Москве. Об этом старший помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова сообщила в пятницу, 3 ноября.

«По данным следствия, 2 ноября в квартире на ул. Академика Миллионщикова обнаружено тело женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти в виде удушения», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

Симоновский межрайонный следственный отдел следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает телеканал «360».

Следователи и криминалисты столичного СК осмотрели место происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская, допрашиваются соседи, сообщается на сайте kp.ru.

Позже в этот день в столичном главке СК сообщили, что задержан мужчина, подозреваемый в убийстве, пишет «Москва 24».

По данным ведомства, им оказался отчим погибшей, передает RT.

Ранее, 24 октября, суд в Подмосковье приговорил 33-летнего мужчину, который убил своих родителей и сжег их тела ради наследства, к пожизненному сроку.

Еще летом прошлого года он расправился со своими родителями в их загородном доме в Сергиевом Посаде, чтобы поскорее получить в наследство всё имущество, стоимость которого оценивается примерно в 13 млн рублей.