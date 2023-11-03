Пропавших в октябре рыбаков нашли на севере Красноярского края

В Туруханском районе Красноярского края обнаружили рыбаков, которые вышли на лодке 29 октября, и с тех пор информации об их местонахождении не было. В этом районе температура воздуха приближалась к отметке –20 градусов.

В поисках пропавших принимали участие полицейские, сотрудники МЧС и местной администрации.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на ГУ МВД по региону, 42-летний и 27-летний мужчины вышли на моторной лодке вниз по течению Енисея и не вернулись. Группе с вертолета удалось обнаружить рыбаков возле берега реки Курейка. Медицинская помощь им не требовалась.

Мужчины рассказали, что вернуться домой не могли из-за повреждения лодки и поломки ее мотора. Ночевать им пришлось в лесной избушке. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что в Приморском крае мужчина погиб в результате нападения медведя. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина отправился на рыбалку, однако домой не вернулся. Родственник начал его поиски и обнаружил растерзанные останки в лесу.