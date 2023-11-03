С 27 декабря по 7 января пройдет премьера новогоднего шоу «Мульт и Ёлка». Главными героями представления станут самые популярные персонажи.

Москвичей и гостей новогодней столицы ждут 32 шоу, которые пройдут с 27 декабря по 7 января включительно для родителей и детей от 0 до 12 лет. Официальная ёлка при поддержке департамента культуры города Москвы представит новый, объединяющий поколения формат. У родителей появится возможность познакомить детей с любимыми мультгероями детства: Винни-Пухом, попугаем Кешей, Вовкой из Тридевятого царства и другими, а юные зрители будут рады увидеть любимого блогера Милану Хаметову.

Сюжет шоу «Мульт и Ёлка» основан на формате «распаковки», где с каждым новым уровнем повествования герои будут преображаться за счет приобретенных знаний. События развернутся вокруг главного героя — обыкновенного мальчика, который станет обладателем необычного приложения, однако его любопытная сестра откроет подарок первой и внезапно окажется внутри гаджета. Чтобы выручить сестру, мальчику предстоит погрузиться в виртуальные миры и примерить на себя образы их обитателей, среди которых будут и герои «Союзмультфильма». Проводником в цифровом пространстве выступит блогер Милана Хаметова, которая поможет главному герою обрести суперспособности, сделать правильный выбор и спасти свою сестру до того, как часы пробьют полночь.

Рассчитанная на семейную аудиторию, история «Мульт и Ёлка» научит дружбе, доброте и доверию, а также поможет маленьким зрителям стать ближе со своими родителями, братьями и сестрами и лучше понимать друг друга.

«Наше шоу призвано доказать, что и родителям, и детям может быть одинаково интересно на одном и том же событии. Технологическое оснащение площадки позволит удивить даже тех зрителей, которые уже посетили все ключевые столичные новогодние представления, и им есть с чем сравнить, — подчеркнул генеральный продюсер шоу «Мульт и Ёлка» Никита Смирнов, — а стоимость билетов при высоком бюджете шоу и его качестве приятно порадует родителей, чьи расходы на развлечения в новогодний сезон сильно возрастают».