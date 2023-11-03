Резкое похолодание спрогнозировали в Оренбургской области

Синоптики прогнозируют понижение температуры на 10 градусов на территории Оренбургской области. В регионе также ожидается туман.

Согласно прогнозам, ночью и утром 4 ноября температура упадет в северных районах Оренбуржья. Об этом сообщает «Урал56.Ру» со ссылкой на департамент пожарной безопасности и гражданской защиты. В восточных районах из-за тумана видимость упадет до 500 м и менее.

После 4 ноября на территорию региона начнет смещаться антициклон. Из-за него облачность рассеется, ожидается существенный перепад ночных и дневных температур. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

В конце октября из-за тумана два летевших в Самару самолета ушли на запасные аэродромы в Казань и Ульяновск. Также задержался ряд рейсов из Самары в Новосибирск и Ереван.