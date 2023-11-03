Снежных баранов пересчитали в природном парке «Налычево» на Камчатке

Учет снежных баранов провели в природном парке «Налычево» на Камчатке. Работу провели специалисты отдела экологического мониторинга. Всего, по этим данным, в природном парке проживает 20 особей.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на парк «Вулканы Камчатки», учет снежного барана проводится каждый год. Это и визуальные наблюдения, и аэросъемка с помощью квадрокоптера. Специалисты устанавливают места обитания животных, осматривают их, определяют количество особей. Затем эти данные уточняются по фото- и видеоматериалам.

В сентябре в Хабаровском крае на особо охраняемой природной территории федерального значения «Заповедное Приамурье» проводили мониторинг численности популяции изюбря (благородного оленя). Самцов пересчитывали по голосам в брачный период. Подобного рода исследования проводятся в Хабаровском крае впервые.