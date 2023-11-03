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В Калуге построят до 40 станций зарядки электромобилей

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В Калуге в 2024 году планируют построить до 40 станций зарядки электромобилей. Соответствующую заявку региона одобрили для участия в федеральной проекте по созданию инфраструктуры для электротранспорта.

По словам главы региона Владислава Шапши, инвестором готова выступить Калужская сбытовая компания. Об этом пишет газета «Весть». Курировать проект будет региональное министерство транспорта.

До конца 2023 года власти намерены определиться с местами размещения станций. Они появятся как в историческом центре, так и в новых микрорайонах.

Ранее московский производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Мощность 80 киловатт позволит одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут.

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