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Россиянам назвали самые недорогие направления на ноябрьские праздники

«Суточно.ру»: выгоднее всего на ноябрьские праздники отдыхать в Ессентуках
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Тремя самыми дешевыми городами для поездок на ноябрьские праздники являются Ессентуки, Воронеж и Пятигорск, здесь можно арендовать жилье не более чем за 2,3 тыс. рублей в сутки. Об этом 3 ноября «Газете.ру» сообщили аналитики сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Ессентуки стали самым недорогим направлением: средняя арендная ставка на ноябрьские праздники в городе составляет 2268 рублей за сутки. На втором и третьем месте оказались Воронеж (2305 рублей) и Пятигорск (2585 рублей).

В десятку также вошли Светлогорск, Адлер, Екатеринбург, Петрозаводск, Краснодар, Рязань и Калининград. Посуточная аренда в этих городах россиянам обойдется не более чем в 3 тыс. рублей.

По словам владельца и гендиректора «Суточно.ру» Юрия Кузнецова, ноябрь является хорошим месяцем для путешествий, поскольку во многих российских городах в это время сохранятся теплая погода, но цены гораздо ниже, чем на майские праздники или летом.

«Если сравнивать, например, с летом, то цены ниже на 30–40%. По сравнению с октябрем разница составляет 10–20%», — отметил он.

При этом лидерами по количеству бронирований у жителей России на ноябрьские праздники стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород и Минск. По сравнению с ноябрем прошлого года средняя ставка на посуточную аренду на праздники в целом по РФ выросла на 15%, до 3,7 тыс. рублей.

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Ранее в этот день медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала «Известиям», как провести ноябрьские праздники с пользой. По ее словам, нужно оценить, какие физические и умственные ресурсы были задействованы в последнее время и, исходя из этого, подобрать для себя наиболее подходящий отдых.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также провел в МИЦ «Известия» пресс-конференцию, на которой рассказал, какой будет погода в стране в праздничные дни. Он отметил, что на территории страны ожидаются сильные осадки.

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