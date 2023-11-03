В Брянской области нашли 50 мин времен Великой Отечественной войны

Взрывотехники обезвредили 50 боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Брянской области. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональное управление МЧС.

Информация о боеприпасах поступила днем 2 ноября из Брянского района. Минометные мины были обнаружены в лесном массиве Журиничского сельского поселения. На место направились сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра. Они подтвердили, что ржавые боеприпасы пролежали под открытым небом около 80 лет.

Саперы изъяли взрывоопасные предметы.

Ранее сообщалось, что больше 6 тыс. боеприпасов времен ВОВ извлекли из акватории бухты Гильзовой в Черном море с мая. Специалисты обследовали порядка 3 га морского дна.